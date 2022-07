Scontro tra auto e moto sulla Statale, centauro in condizioni critiche

Ancora un incidente di giornata e questa volta con conseguenze più serie per la persona coinvolta. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13 di oggi lungo la Strada Statale 87, in territorio di Sepino, all’altezza del bar Pozzo ed ha visto coinvolto una moto e una Kia Grec. Le cause sono al vaglio delle autorità competenti e alcuni testimoni riferiscono di una manovra azzardata da parte del conducente dell’auto.

Ad avere la peggio il centauro che è stato sbalzato a circa 60 metri dal luogo dell’impatto. Soccorso immediatamente dai sanitari del 118 che lo hanno prima stabilizzato sul luogo e poi trasferito in codice rosso presso il Cardarelli di Campobasso dove è stato ricoverato in condizioni serie.

Sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine e le ambulanze del 118: il traffico non ha subito rallentamenti.