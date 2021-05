Scontro tra auto e moto in via 24 maggio, paura per un centauro

Attimi di paura questa sera, venerdì 28 maggio, in via 24 maggio a Campobasso. All’altezza dell’incorocio con via Piave, intorno alle 18, si sono scontrate una moto e un’auto. Le cause del sinistro sono al vaglio dell’autorità competente e sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli uomini della Municipale. Ad avere la peggio è stato il centuaro, prontamente soccorso dai sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto. Dopo le prime cure del caso, il ragazzo è stato trasportato presso il Cardarelli di Campobasso per gli accertamenti di rito, anche se le sue condizioni non sono apparse particolarmente preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a pulire la strada dalla benzina caduta e a mettere in sicurezza l’intera area.

Un incidente, in un incrocio particolarmente pericoloso, che per fortuna non ha avuto conseguenze importanti.