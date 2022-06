Scontro tra auto e furgone sulla Statale 85, feriti in ospedale 

Ancora un incidente stradale sulle strade molisane. Questa mattina, mercoledì 22 giugno, un grave scontro è avvenuto lungo la Strada Statale 85, precisamente al chilometro 22+400, in territorio di Venafro. Intorno alle 8, per cause in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate un’auto e un furgone. Ad avere la peggio gli occupanti dell’auto, andata semidistrutta nell’impatto, che sono stati immediatamente trasportati in ospedale dai sanitari del 118 giunti prontamente sul posto. In totale sono 4 i feriti arrivati al Veneziale di Isernia, 3 lievi, uno con ferite più serie: 3 di questi erano a bordo dell’auto, uno del furgone.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e personale Anas per regolare la circolazione.

L’arteria è stata chiusa al traffico il tempo necessario per permettere il transito dei soccorsi e per liberare la carreggiata dai veicoli incidentati.