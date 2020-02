Scontro tra auto e furgone, incidente sulla Statale 87

Sul posto mezzi dell’Anas, carabinieri e operatori del 118

Solo feriti lievi e tanto spavento: questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella serata odierna (erano da poco trascorse le 20) lungo la Statale 87 in territorio di Campolieto. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una vettura ed un furgone. Sul posto mezzi dell’Anas, Carabinieri (che hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del sinistro) e i volontari del 118 che hanno provveduto a soccorrere i feriti. La strada rimasta a senso unico alternato sin quando non sono terminati i rilievi e i veicoli non sono stati rimossi dalla carreggiata.