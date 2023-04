Scontro tra auto e furgone alle porte di Campobasso, tre feriti

L’incidente sulla SS 645, all’altezza del ristorante “E io pago”

Incidente stradale questo pomeriggio, mercoledì 26 aprile, poco prima delle 17, alle porte di Campobasso. Il sinistro è avvenuto lungo la Strada Statale 645, precisamente al chilometro 1+400, nei presso del ristorante “E io pago”. A scontrarsi, per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, un furgone e una Fiat Panda. Lo scontro proprio all’altezza della traversa che da Colle dell’Orso conduce alla Statale e, probabilmente, una manovra azzardata di immissione sulla strada a scorrimento veloce potrebbe essere alla base dell’incidente.

Tre i feriti che sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dalle ambulanze del 118, giunte prontamente sul posto.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale del comando di Campobasso a cui spetterà la ricostruzione della dinamica dell’incidente, che ha provveduto anche a regolare la circolazione che ha subito lievi rallentamenti.