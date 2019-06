REDAZIONE TERMOLI

E’ di due persone ferite per fortuna in maniera non grave il bilancio di un incidente che si è verificato questa sera, 19 giugno, in via Mascilongo a Termoli. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. A scontrarsi sono state due vetture i cui conducenti hanno riportato lievi ferite. Sul posto il 118 e la Misericordia di Termoli.