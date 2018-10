Incidente con due feriti stamane nei pressi di un incrocio nella zona Pip di Miranda. Una Fiat Panda, guidata dal giornalista volto noto della TV molisana, Michele D’Alessio, si è scontrata con un fuoristrada Suzuki. Sul posto i Carabinieri di Isernia per i rilievi. Michele D’Alessio insieme a un giovane che viaggiava con lui sulla Panda, sono stati trasportati dal 118 in ospedale ma non versano in gravi condizioni.