E’ di una persona trasferita in pronto soccorso per gli accertamenti di rito il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina, 28 febbraio, alle 11 circa, in via del Pero a Termoli.

Due i veicoli coinvolti nell’incidente con il conducente di uno dei due mezzi che è stato trasferito in pronto soccorso.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Termoli anche i sanitari del 118 di Larino.