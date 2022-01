Scontro tra auto all’incrocio, tre feriti trasportati in ospedale

Saranno gli agenti della Polizia Locale di Campomarino a indagare per ricostruire la dinamica di un incidente che si è verificato questa mattina, 18 gennaio, sulla strada che da Campomarino porta a Portocannone.

A scontrarsi sono state due auto: su una c’era un 87enne sull’altra una coppia di coniugi. Immediati sono scattati i soccorsi sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli e della Croce di San Gerardo di Larino che hanno fornito le prime cure del caso.

I tre sono stati trasferiti in pronto soccorso per gli accertamenti di rito ma le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.