Scontro tra auto all’altezza del Nucleo, una finisce in una cunetta

Avrebbe potuto avere delle conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato questo pomeriggio, 13 gennaio, nella zona all’innesto del Nucleo Industriale. A scontrarsi sono state due auto, la prima proveniente dal nucleo e la seconda da Portocannone con una delle due vetture che sono finite all’interno di una cunetta. A restare ferito un 55enne di Portocannone. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia e i medici del 118 di Termoli e i vigili del fuoco oltre alla Polizia Stradale. L’uomo è stato trasferito in pronto soccorso per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi.