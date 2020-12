Scontro sulla Statale tra trattore e autocarro, ferito trasportato in ospedale in codice rosso

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 dicembre, lungo la Strada Statale 87, precisamente al chilometro 207+930 in territorio di San Martino in Pensilis. Poco prima delle 16 si sono scontrati, per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, un autocarro e un trattore. Feriti i conducenti degli automezzi che sono stati prontamente trasportati in ospedale. Ad avere la peggio il conducente dell’autocarro che è rimasto schiacciato contro il trattatore, tuttavia le sue condizioni non dovrebbe essere gravi. E’ stato trasportato in condice rosso in Pronto Soccorso.

La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire i soccorsi e ripristinare la viabilità.

Sul posto le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e personale Anas.