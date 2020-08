Scontro sulla Statale 650, auto si ribalta: 5 feriti

Un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, anche se il bilancio è comunque pesante: sono, infatti, 5 i feriti del sinistro avvenuto questo pomeriggio, venerdì 14 agosto, intorno alle 17, lungo la Strada Statale 650, precisamente al chilometro 1.650, in territorio di Isernia. Due i veicoli coinvolti che si sono scontrati sulla Statale per cause che sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. In seguito allo scontro una delle tue autovetture si è ribaltata.

Sul posto per i soccorsi sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco di Isernia, La Polstrada di Isernia, ambulanze del 118 e personale Anas.