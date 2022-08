Scontro sulla Statale, 49enne molisano portato con elisoccorso a Pescara (video)

Non c’è tregua sulle strade molisane. L’ennesimo incidente in ordine di tempo è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 agosto, lungo la Statale 16, nel tratto di strada tra Termoli e Petacciato. Due auto si sono scontrate ed il bilancio è di un ferito grave. Oltre all’ambulanza della Misericordia giunta con gli altri sanitari del 118 si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso atterrato proprio all’ingresso della Tangenziale per Termoli. La persona ferita è un 49enne di Petacciato che è stato estratto dall’abitacolo dell’auto e poi, come detto trasferito presso il nosocomio di Pescara. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri del Radiomobile.