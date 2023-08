Scontro sulla Statale 17 tra due Fiat, due feriti

Incidente stradale questo pomeriggio, giovedì 10 agosto, poco dopo le 16, lungo la Strada Statale 17, precisamente al chilometro 123+100 in territorio di Vinchiaturo. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, nei pressi del bivio per Vinchiaturo, si sono scontrate una Fiat 500 e una Fiat Ulysse. Si è trattato di un tamponamento il cui bilancio è di due feriti le cui condizioni non sarebbero gravi. Le persone coinvolte sono state soccorse dalle ambulanze del 118 giunte prontamente sul luogo del sinistro.

Sul posto i sanitari, i Carabinieri per i rilievi del caso e personale Anas per regolare la circolazione che ha subito lievi rallentamenti.