Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 7.30 sulla SS17 all’altezza del bivio per San Polo Matese: due autovetture, una Mercedes ed una H di media cilindrata cono entrate in collisione per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto insieme ad un’ambulanza del 118. Al momento sembrerebbe esserci una vittima tra gli occupanti le due auto, a poche ore dalla strage sulla Bifernina costata la vita, ieri, a cinque persone. Il traffico è stato deviato all’interno della zona industriale di Campochiaro.

SEGUONO AGGIORNAMENTI