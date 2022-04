Scontro sulla Bifernina, pesante il bilancio: 5 feriti in ospedale

L’incidente tra una Jeep e una Punto in territorio di Busso

Incidente stradale questa mattina, mercoledì 13 aprile, intorno alle 12, lungo la Bifernina, precisamente al chilometro 12+790 della Strada Statale 647, in territorio di Busso.

Per cause in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate una Fiat Punto di colore azzurro e un Jeep Compass grigia. Ad avere la peggio gli occupanti dell’utilitaria che è andata semidistrutta. Pesante il bilancio del sinistro: 5 i feriti trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dai sanitari del 118 giunti prontamente sul posto.

Sul luogo dell’incidente le ambulanze del 118, gli uomini dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, forze dell’ordine e personale Anas che ha provveduto a regolare la circolazione.

Qualche rallentamento alla circolazione perché sull’arteria è stato istituito il senso unico alternato per permettere le operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dai veicoli incidentati.