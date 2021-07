Scontro sulla Bifernina: ferito trasportato al Cardarelli (FOTO)

Incidente stradale nel pomeriggio odierno lungo la Bifernina, in territorio di Ripalimosani. Per cause in corso di accertamento una utilitaria ed una Smart si sono scontrate. Nell’impatto è rimasta ferita (non gravemente) una persona che, dopo aver ricevuto le prime necessarie cure del caso, è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sul posto oltre ai soccorritori del 118, anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale che invece hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dell’impatto.

