Scontro sulla Bifernina, deceduto un 68enne: in condizioni critiche la moglie

L’incidente questa mattina lungo la Bifernina tra una Punto e una Jeep

Ha cessato di battere questa pomeriggio il cuore di Olindo Fazioli, 68enne di Colle Carrise, frazione di Frosolone, rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la Bifernina, in territorio di Busso.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi e i sanitari hanno fatto il possibile ma per il 68enne non c’è stato nulla da fare. Restano critiche le condizioni degli altri 4 feriti rimasti coinvolti nel violento scontro che ha visto coinvolte una Fiat Punto e Jeep Compass. Tra i quali anche la moglie di Olindo Fazioli, le cui condizioni sembrerebbe non gravissime.

Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso.