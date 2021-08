Scontro sulla Bifernina, auto contro il guardrail. Due feriti in ospedale

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Tutto è accaduto in una frazione di secondo attorno alle 8 di questa mattina, 21 agosto, sulla Bifernina tra i territori di Petrella e Limosano. A scontrarsi sono state due auto una delle quali è stata scaraventata oltre il guardrail. Due i feriti, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 per trasportare feriti in ospedale, i carabinieri per ricostruire dinamica e il personale Anas per gestire la viabilità. Sull’arteria è stato allestito il senso unico alternato con traffico rallentato.