Scontro sanità e rimborso ai privati, «annullate visite urgenti richieste anche da 5 mesi»

L’associazione “Demetra” scrive al Prefetto per lamentare disservizi riguardanti il sistema sanitario

L’associazione culturale “Demetra” ha scritto al Prefetto di Campobasso per denunciare disservizi relativi al sistema sanitario e in particolar modo la vicenda che sta vedendo coinvolte le strutture provate convenzionate, chiedendo allo stesso di partecipare al tavolo di confronto aperto presso il Palazzo di Governo.

«La scrivente Associazione Culturale APS/ ETS “DEMETRA”, – si legge in una nota – porta alla cortese attenzione del Sig. Prefetto che la mancata erogazione dei fondi regionali, alle strutture ospedaliere private, ha fatto in modo che queste, in assenza di certezza del rimborso delle prestazioni diagnostiche, prenotate tramite il S.S.N., hanno annullato tutte le prenotazioni, alcune, addirittura prenotate 150 giorni prima, seppur richieste dal medico curante e magari di natura urgente finalizzate ad accertare eventuali neoplasie.

Tanti sono stati i pazienti che hanno lamentato a questa Associazione l’accaduto, tra cui alcuni nostri iscritti, ed in particolare presso il Gemelli Molise.

Considerato che presso l’ufficio territoriale del Governo di Campobasso, si è aperto un tavolo di confronto sulla triste vicenda della Sanità Molisana, riteniamo utile la nostra presenza, come Associazione, per rappresentare ed illustrare a S.E. il Prefetto e alle parti in causa del tavolo aperto, tutto il disagio dei malcapitati nella triste vicenda di NON usufruire delle dovute cure e prestazioni spettanti ad ogni cittadino molisano e quindi italiano, cosi come sancito dalla nostra costituzione.»