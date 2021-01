Scontro politico in paese tra genitori e insegnanti, bimbo bocciato: la sentenza dà ragione alla famiglia

Due gemelli, una scuola e qualche incomprensione tra insegnanti e genitori. “Una storia di paese” che, questa volta, è finita nel migliore dei modi. Perché un ragazzino ha vissuto giorni difficili ed ora una sentenza riconosce che “aveva ragione”.

Ci troviamo ad Ururi e tutto ha inizio quando i gemellini frequentavano la seconda media. Stessi voti a scuola, ma uno dei due viene “inspiegabilmente” bocciato. E, ovviamente, non la prende bene. I genitori non ci stanno ed iniziano una dura battaglia legale. Sostenuti dall’avvocato Ennio Cerio che, alla fine, è riuscito a far valere le ragioni della famiglia. In prima istanza il Tar Molise rigettò il ricorso, ma i genitori non si sono dati per vinti ed hanno ricorso al Consiglio di Stato. Che ha riformato la sentenza del Tar dando ragione alle tesi dei genitori che si erano opposti alla decisione della scuola. Oggi è stata pubblicata la sentenza di merito che ha accolto la difesa dell’avvocato Cerio.

Intanto il Consiglio di Stato aveva sospeso la bocciatura e il ragazzino aveva potuto far rientro nella sua classe. Ma lo fece dopo alcuni mesi perché, purtroppo, la vicenda lo segnò psicologicamente. Entrambi i gemellini hanno superato brillantemente la terza media ed oggi frequentano le scuole superiori.

La sentenza del Consiglio di Stato ha certificato che quegli insegnanti crearono “un danno” al bambino che ha vissuto un dramma per una bocciatura che si è rivelata essere immotivata. Se non avesse avuto dei genitori caparbi e che hanno potuto “permettersi” la giustizia e un avvocato che con professionalità e competenza vincesse la causa, probabilmente le conseguenze psicologiche sarebbero potute essere ancora più serie.

La vox populi, quella di paese, racconta di dissidi tra genitori e insegnanti che avrebbero addirittura origini di natura politica. Uno “scontro”, raccontano, tra seguaci di Salvini e sostenitori del Pd le cui conseguenze le ha pagate un bambino. Ora la sentenza del Consiglio di Stato ha rimesso le cose al proprio posto.