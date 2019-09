Scontro mortale vicino Vasto, coinvolta un’autocisterna di Larino

Illeso l’autista, nulla da fare per il conducente dell’auto



REDAZIONE

Appartiene ad una ditta di Larino l’autocisterna coinvolta nel incidente mortale avvenuto questo pomeriggio, 2 settembre, poco dopo le 15 nei pressi della rotonda di contrada Pagliarelli a Vasto, sul tratto che collega la statale 16 a contrada San Lorenzo. Nell’impatto tra il grosso mezzo e una Hyundai Kona a perdere la vita è stato proprio l’autista di quest’ultima, un giovane di 32anni, deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia stradale e i sanitari del 118, che nulla hanno potuto fare per il conducente della vettura. Illeso l’autista del camion cisterna, in quel momento impegnato a trasportare cereali per una ditta di Larino. Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e le possibili cause di questo ennesimo drammatico incidente.