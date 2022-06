Scontro mortale, conducente positivo a cocaina: arrestato per omicidio stradale

Nello scontro frontale sono morti tre ragazzi, due 17enni e un 22enne. Un altro è ancora grave in ospedale, tra loro l’isernino Carmine Marotta.

La novità è che c’è un fascicolo aperto per omicidio stradale in relazione all’incidente che, all’alba di domenica, ha causato la morte di tre giovanissimi biellesi, Raffaele Petrillo e Alessandro Messina, entrambi di 17 anni, e Carmine Marotta di 22. La Procura della Repubblica di Vercelli, come atto dovuto prima di procedere alle perizie, ha indagato entrambi gli automobilisti che erano al volante delle rispettive auto e ha successivamente disposto l’arresto per il conducente del mezzo che si è scontrato frontalmente con quella su cui viaggiavano i tre ragazzi poi deceduti. Si tratta di un 29enne di origine sudamericana che, secondo quanto si è appreso nei primi accertamenti dopo lo schianto, sarebbe risultato positivo alla cocaina.

Anche lui vive nel biellese. L’uomo è rimasto a sua volta ferito ma in modo meno grave ed è stato ricoverato all’ospedale di Vercelli. Intanto i carabinieri sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Rimangono ancora molto gravi le condizioni del conducente dell’auto sulla quale viaggiavano i 3 ragazzi deceduti, che si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Novara. Si attende il nulla osta della Procura per fissare la data dei funerali delle tre giovani vittime.