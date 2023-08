Scontro istituzionale in Consiglio comunale: la maggioranza contrattacca

Dopo il turbolento Consiglio Comunale di Montenero di Bisaccia tenutosi lo scorso venerdì 11 agosto, gli assessori comunali Claudio Spinozzi, Loredana Dragani, Nicola Marraffino e Fiorenza del Borrello, insieme ai consiglieri Cabiria Calgione e Antonio Potalivo, hanno emesso una dichiarazione congiunta per rispondere alle accuse avanzate dalla minoranza consiliare.

Secondo i membri della maggioranza, alcune dichiarazioni provenienti dalla fazione di minoranza sono state descritte come “grottesche” e lontane dalla realtà. L’obiettivo della dichiarazione è chiarire ai cittadini di Montenero di Bisaccia i fatti accaduti e respingere le insinuazioni di mancata partecipazione al Consiglio Comunale.

I membri della maggioranza hanno sottolineato che il loro gruppo non ha abbandonato la seduta del Consiglio a causa di una sconfitta o per timore di affrontare i punti all’ordine del giorno. Piuttosto, hanno dichiarato di aver richiesto il rispetto delle regole stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali, dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e da alcune circolari del Ministero dell’Interno. In particolare, hanno sottolineato la mancanza di un Presidente regolarmente eletto come motivo per richiedere il rinvio dell’Assise.

I membri della maggioranza hanno spiegato che avevano previsto che nella prima votazione non sarebbe stato raggiunto il quorum richiesto dei due terzi per l’elezione del nuovo Presidente. Pertanto, avevano proposto un aggiornamento della seduta per consentire una seconda votazione. Tuttavia, il Vicepresidente del Consiglio ha scelto di procedere nonostante le richieste della maggioranza.

La situazione è poi degenerata, portando all’uscita della maggioranza dall’Assise civica. Secondo la loro versione, questa mossa era finalizzata a preservare le regole e le pratiche consolidate, evitando di cedere all’anarchia istituzionale.

In risposta a quanto accaduto, la maggioranza ha presentato una richiesta di approfondimenti per ripristinare la regolarità delle sedute consiliari attraverso un’elezione democratica e legittima del Presidente dell’Assise. Hanno dichiarato che desiderano un nuovo Consiglio Comunale obbligatorio per legge.

La dichiarazione della maggioranza ha anche ribadito che né loro né il Sindaco hanno evitato il confronto, sottolineando i risultati ottenuti durante la prima metà del loro mandato istituzionale.

In attesa della convocazione del prossimo Consiglio Comunale, la situazione rimane tesa, con la speranza che si possa giungere a una soluzione che rispetti le regole democratiche e le istituzioni locali.