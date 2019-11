Scontro in galleria, due feriti in ospedale

L’incidente sulla Trignina nei pressi del bivio di Sessano del Molise. Traffico in tilt

SESSANO DEL MOLISE. Rocambolesco incidente intorno alle 15 di oggi sulla Statale 650 Trignina, all’interno della galleria Pantaniello, nei pressi di Sessano del Molise.

Sono state due le auto coinvolte nel sinistro, una Passat Station Wagon e una Renault Modus. Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri, del personale del 118 e personale dell’Anas. Due i feriti trasferiti presso l’ospedale F. Veneziale di Isernia. Le condizioni dei coinvolti non dovrebbero essere gravi. Disagi e rallentamenti al traffico con la strada chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.