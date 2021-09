Scontro in A14, l’appello di una famiglia di Lucca: “Cerchiamo gli angeli che ci hanno soccorso”

L’incidente era avvenuto lo scorso 17 agosto sull’A14 in direzione sud tra Termoli e Montenero di Bisaccia e solo per un caso fortuito la famiglia di Lucca che si trovava a bordo del camper non ha avuto conseguenze fisiche di rilievo. E adesso quella stessa famiglia ha voluto pubblicare un appello sulla pagina Facebook “Ti Cerco. appelli di persone che cercano le loro origini e i propri cari” che nasce con l’obiettivo di dare la possibilità alle persone di ritrovarsi e lanciare appelli alla condivisione. Un appello, quello lanciato dalla famiglia di Lucca e firmato Roberto G., e che riportiamo integralmente, per ritrovare la coppia che li ha soccorsi prendendosi cura di loro.

“Buona sera a tutti, siamo una famiglia di Lucca che in data 17/08/2021 ha avuto un incidente sulla A14 all’altezza di Termoli, noi eravamo con il nostro camper e siamo stati tamponati da un camion. Non so se fanno parte di questo gruppo ma stiamo cercando la coppia che ci ha soccorso prendendosi cura di noi e soprattutto della mia famiglia per poterli ringraziare e magari invitarli a cena a Lucca, se qualcuno li conosce o se leggete il messaggio voi stessi fateci sapere grazie infinite a tutti. P. S. per fortuna ci sono ancora persone come loro”.

Nel post originale di Facebook non sono presenti numeri da poter contattare, nel caso qualcuno conoscesse la coppia è possibile contattare direttamente la pagina Facebook “Ti cerco. Appelli di persone che cercano le loro origini e i propri cari”.