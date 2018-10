Scontro frontale tra un’auto e un cavallo lungo la SS 17, muore l’animale (IL VIDEO)

CAMPOCHIARO

Un episodio alquanto insolito si è verificato nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 ottobre. Il conducente alla guida dell’auto che viaggiava lungo la statale 17, in prossimità del bivio di Campochiaro, non ha potuto far nulla per evitare l’impatto con un cavallo che si è trovato improvvisamente innanzi prendendelo in pieno. L’equino è morto sul colpo, mentre per l’uomo, fortunatamente, solo tanto spavento. Sembrerebbe, infatti, non essere rimasto ferito gravemente. Sul posto 118 e carabinieri che hanno provveduto a fare tutti gli accertamenti del caso. Resta comunque l’incognita su cosa ci facesse l’animale spaurito lungo la strada.

In alto, il contributo video inviato dal nostro lettore Lorenzo.