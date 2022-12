Scontro frontale tra due auto alle porte del paese, due feriti 

Violento frontale questa sera, sabato 24 dicembre, poco dopo le 18, alle porte di Portocannone. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate due auto, andate completamente distrutte. Ad avere la peggio i conducenti delle due utilitarie che sono stato prontamente soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto. I due feriti sono stati trasportati presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli per le cure del caso.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Termoli.