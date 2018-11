CASACALENDA

Un brutto incidente si è verificato poco fa (alle 17,15 di oggi, venerdì 16 novembre) lungo la SS 87 Sannitica (al km 17,600), in prossimità del bivio per Provvidenti, in territorio di Casacalenda. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora da accertare, un pullman della Sati e una Peugout 3800. Il bilancio è di tre feriti: i due occupanti dell’auto e l’autista del bus che sono trasportati d’urgenza in ospedale. In corso di accertamento le cause dello scontro. Sul posto gli uomini dell’Anas, 118 e Carabinieri per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Al momento, lungo la statale si viaggia a senso unico alternato.