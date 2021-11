E’ di sette feriti di cui un bambino e due neonati il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina, 1 novembre, all’altezza di Masserie La Corte in territorio di Montaquila lungo la Statale 158. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine a scontrarsi frontalmente sono state due macchine. Un impatto molto forte. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che, con tre ambulanze, hanno trasferito i feriti presso il pronto soccorso del Veneziale di Isernia. Delle persone rimaste ferite nessuna sarebbe in gravi condizioni ma sono sotto controllo per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri di Montaquila, la Polizia Stradale di Isernia e i vigili del fuoco sempre di Isernia.

Scontro frontale sulla Statale, sette feriti di cui un bambino e due neonati (LE FOTO) Indietro 1 di 3 Avanti