Scontro frontale sulla Statale, grave una donna

Uno scontro frontale è avvenuta questa mattina, venerdì 22 gennaio, intorno alle 11.30, lungo la SS 645, precisamente al chilometro 17+190, in territorio di Pietracatella. A scontrarsi sono state una Fiat Panda e una Fiat Punto: entrambi i conducenti dei veicoli sono stati trasferiti presso il Pronto Soccorso del Cardarelli di Campobasso. Ad avere la peggio l’occupante della Panda, una donna di mezza età che sembrerebbe stesse tornando a casa dopo alcune visite mediche presso il Gemelli. La donna ha riportato conseguenze serie ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Ferito anche l’occupante della Punto e trasportato presso il vicino nosocomio, anche se le sue condizioni di salute non sembrerebbero essere gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118, i carabinieri di Sant’Elia a Pianisi e il personale Anas. L’intervento si è concluso intorno alle 12.