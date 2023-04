Scontro frontale sulla Statale 16 tra furgone e auto, un ferito 

Incidente questo pomeriggio, sabato 29 aprile, lungo la Strada Statale 16, precisamente al chilometro 530 in territorio di Petacciato. Per cause che saranno accertate dalle autorità competenti, si sono scontrati frontalmente un furgone e una Volkswagen, con l’auto che è andata semidistrutta. Per fortuna non si sono registrati feriti gravi: una sola persone, delle tre coinvolte, è stata trasportata presso il Pronto Soccorso del San Timoteo di Termoli per accertamenti. A contribuire al sinistro, l’asfalto reso viscido dalla pioggia, caduta in maniera copiosa nel pomeriggio in quella zona.

Sul posto le ambulanze del 118, i Carabinieri di Termoli e personale Anas: il traffico ha subito rallentamenti; è stato, infatti, necessario liberare la carreggiata dai veicoli incidenti e permettere il passaggio dei mezzi di soccorso.