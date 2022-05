Scontro frontale sulla Ss 85, auto sbalzate a 300 metri di distanza. Conducenti in ospedale

L’incidente all’altezza di Macchia d’isernia. Sul posto vigili del fuoco, 118, Polizia Stradale e Anas. In territorio di Isernia, invece, auto va a fuoco. Illeso il conducente

Sono state trovate a più di 300 metri l’una dall’altra a causa del forte impatto. Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 sulla SS85 Venafrana in territorio di Macchia d’Isernia.

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. A causa del forte impatto le macchine sono state trovate ad oltre 300 metri l’una dall’altra. I due conducenti sono stati portati in pronto soccorso per gli accertamenti di rito. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, il 118 e il personale dell’Anas.

Nella prima mattinata di oggi, 15 maggio, invece, i vigili del fuoco del compartimento di Isernia sono intervenuti sempre sulla Statale 85 ma in territorio di Isernia per domare l’incendio di un’autovettura. Fortunatamente illeso il conducente.