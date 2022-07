Scontro frontale lungo la Statale 645, due feriti

L’incidente questa mattina tra una Fiat Panda e una Toyota Yaris

Ancora un incidente stradale lungo la Statale che da Campobasso conduce a Foggia: il sinistro è avvenuto questa mattina, giovedì 14 luglio, precisamente al chilometro 6+750 della Strada Statale 645, in località Campodipietra.

Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate una Fiat Panda e una Toyota Yaris: l’impatto è stato violento e frontale.

Feriti gli occupanti delle due auto che sono stati soccorsi dagli operatori del 118 giunti sul posto.

Sul luogo dell’incidente i Carabinieri, per ricostruire la dinamica del sinistro, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso e gli operatori dell’Anas che hanno regolato la circolazione.