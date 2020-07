Sono state trasferite in pronto soccorso i conducenti di due vetture che si sono scontrate frontalmente in via degli Abeti, nella zona di Difesa Grande a Termoli, all’incrocio con via dei Ciliegi. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale che dovranno ricostruire la dinamica dello scontro. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.