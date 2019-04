Scontro frontale alle porte di Venafro, due feriti in codice rosso in ospedale

VENAFRO. Scontro frontale intorno alle 18:30 in viale San Nicandro, all’entrata di Venafro. Ad impattare una Fiat punto di colore blu e una Golf bianca. Ad avere la peggio gli occupanti della Punto, due venafrani che sono stati trasportati d’urgenza, con codice rosso, all’ospedale Veneziale di Isernia. Le loro condizioni sono serie. Illeso, invece, il conducente dell’altra auto. A seguito dello scontro quest’ultimo è stato sottoposto ad alcoltest per verificare che le sue condizioni fossero idonee per mettersi alla guida. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco di Venafro e i Carabinieri della locale stazione. I militari dell’Arma stanno indagando su cause e dinamiche del sinistro. Circolazione in tilt lungo l’arteria, già molto trafficata a causa del ritorno dalla classica gita fuori porta di Pasquetta. Le macchine sono state rimosse con un carro attrezzi della ditta Vacca dopo che i carabinieri hanno ultimato i rilievi.