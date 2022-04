Scontro fra utilitaria e trattore alle porte di Isernia

Lievemente ferita la donna al volante della Lancia. Circolazione rallentata per permettere soccorsi e rilievi

Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte nell’incidente avvenuto verso le 16:45 di oggi sulla Statale al bivio di Carpinone a pochi chilometri da Isernia.



Un mezzo agricolo e una Lancia Ypsilon si sono scontrati per cause che accerteranno gli agenti della Polstrada di Isernia chiamati proprio dalla donna che era al volante dell’utilitaria che è stata trasportata precauzionalmente al Veneziale per gli accertamenti sanitari di rito.



Rallentata la circolazione dei mezzi sul tratto interessato dall’incidente per permettere a Vigili del fuoco e Polizia Stradale di liberare la carreggiata ed eseguire i rilievi che serviranno all’attribuzione di eventuali responsabilità