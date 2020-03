CAMPOBASSO. Tre autovetture si sono scontrate ieri sera, sabato 29 febbraio, in contrada Macchie a Campobasso, per cause ancora da accertare. Due persone sono rimaste ferite nell’impatto e sono state trasportate all’ospedale Cardarelli dal personale del 118. A rimuovere i mezzi incidentati, sono accorsi i Vigili del Fuoco del comando di Campobasso ed è stata così ripristinata la circolazione sul tratto di strada in questione.