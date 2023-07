Scontro fra auto sulla Statale: due feriti

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla Statale 87 al chilometro 118 in territorio di Guardiaregia. due autovetture si sono scontrate per cause che verranno accertate dai Carabinieri intervenuti con pattuglie per la ricostruzione della dinamica. Per fortuna l’impatto fra le due autovetture non ha avuto conseguenze gravi. Sono due infatti le persone che hanno riportato ferite lievi guaribili in pochi giorni. Sul posto per il ripristino della viabilità anche personale tenico dell’Anas.