Scontro fra auto sulla Fondovalle, 4 feriti

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 26 agosto sulla Statale 645 fondovalle Tappino al chilometro 21,7 in territorio di Pietracatella. Due auto si sono scontrate e il bilancio provvisorio è di 4 feriti che sono stati curati dagli operatori del 118 giunti sul posto con equipaggi dei Vigili del fuoco di Campobasso. Incerta la dinamica dell’accaduto. Per il tempo necessario alle operazioni la strada ha subito forti rallentamenti regolamentati dal personale Tecnico dell’Anas giunto in soccorso.

