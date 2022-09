Scontro fra auto in via Crispi, un incrocio ad alto rischio

Quello fra via Crispi e via XXV Aprile è uno dei due incroci più problematici (l’altro è a circa 200 metri di distanza) in quella zona centrale della città di Campobasso. Complici la distrazione o il mancato rispetto della segnaletica quei due punti nevralgici sono spesso teatro di piccoli incidenti stradali. L’ultimo è avvenuto questa mattina verso le 9, due auto si sono scontrate anche se, per fortuna, nessuna persona pare sia rimasta ferita. Il traffico ha subito qualche rallentamento fino all’arrivo della Polizia Municipale che ha eseguito i rilievi per le attribuzioni di responsabilità.