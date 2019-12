Scontro fra auto in centro, circolazione in tilt

La pioggia battente, forse anche una luminosità approssimativa, o ancora una manovra imprudente, sono probabilmente all’origine di un incidente stradale che si è verificato questa sera verso le 18,30 in via IV Novembre a Campobasso. Per fortuna l’episodio non ha avuto conseguenze per gli occupanti delle vetture o per i pedoni, ma come spesso accade in questi frangenti si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione delle altre auto durante il rilievo del sinistro da parte delle forze dell’Ordine. Questi sono giorni di grande fermento che ha conseguenze anche sul traffico in città dove è in atto il classico e caratteristico shopping prenatalizio.