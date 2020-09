Sono stati trasferiti in pronto soccorso i due ragazzi rimasti coinvolti in un incidente che si è verificato questo pomeriggio, 20 settembre, all’altezza dell’incrocio tra via Foce dell’Angelo e il cimitero di Termoli. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine lo scooter sul quale viaggiavano i due si è scontrato con un’auto. Sul posto anche il 118 che ha trasferito i due giovani in ospedale.

Scontro fra auto e scooter, feriti due ragazzi