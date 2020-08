Scontro fra auto e moto al bivio per S. Giovanni in Galdo, ferito centauro donna

Un incidente stradale è avvenuto verso le 10,30 di questa mattina 29 agosto al bivio per San Giovanni in Galdo, sulla Strada Provinciale che collega anche Toro e Campodipietra. Per cause che stanno accertando i Carabinieri si sono scontrati un’auto e una moto. Chiesto anche l’intervento degli operatori del 118 che sono giunti sul posto con un’ambulanza per prestare le prime cure sanitarie al motociclista (una donna) che al momento sembra essere l’unica persona ferita.

Il punto in cui è avvenuto l’impatto è molto insidioso e anche in altre occasioni è stato teatro di incidenti anche di grave entità. All’origine dell’incidente potrebbe esserci il mancato rispetto di una precedenza di uno dei due mezzi coinvolti, ma la dinamica esatta è al vaglio dei Carabinieri che, oltre a supportare il 118, hanno provveduto a disciplinare la circolazione dei mezzi in transito.