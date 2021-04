Scontro fra auto e mezzo per la raccolta dei rifiuti. Due feriti

La squadra Vigili del fuoco di Termoli è intervenuta verso le 9.00 di questa mattina per una richiesta di soccorso in seguito ad un incidente stradale in via Enzo Ferrari incrocio Via E. Mattei. Nell’impatto coinvolti una Fiat 600 e un mezzo della raccolta rifiuti solidi urbani. I Vigili del fuoco si sono adoperati immediatamente nel prestare il primo soccorso ai feriti ed eseguire orazioni di salvaguardia sui veicoli e nell’area interessata dall’evento. I conducenti dei due veicoli sono stati trasportati presso l’ospedale di Termoli dal personale del 118 intervenuto sul posto unitamente ai Carabinieri di Termoli per gli atti di loro competenza.