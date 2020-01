Una manovra imprudente, una distrazione e poi l’impatto forte fra le due auto: una Fiat 500 e una Polo in via San Giovanni a Campobasso nel primo pomeriggio di oggi. Una delle auto è finita nell’aiuola spartitraffico. Per fortuna solo danni ai mezzi e tanto spavento per gli occupanti. Sul posto la Polizia Municipale per effettuare i rilievi su quello che è senza dubbio un punto nevralgico per il traffico cittadino.