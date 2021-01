Scontro fra auto al nucleo industriale, abbattuto palo dell’illuminazione

Incidente stradale verso le 13,00 di oggi all’ingresso dello stabilimento Fiat nel nucleo industriale di Termoli. Due auto si sono scontrate, una delle quali ha abbattuto un palo della illuminazione. Si è reso necessario il trasferimento presso il San Timoteo di Termoli per uno dei due conducenti, che, per fortuna, sembra non sia in gravi condizioni. Sul posto i Vigili del fuoco del centro adriatico, la Polizia Locale e gli operatori del 118.