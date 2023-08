Il contributo del docente e presbitero della Diocesi di Pisa, Severino Dianich, per la rubrica ‘Alesia ed i suo compagni di viaggio’

L’ 11 settembre 2001, le Torri gemelle del World Trade Center di Manhattan crollavano sotto l’urto di due Boeing 76719 guidati dai terroristi di Al Qaida. In un drammatico discorso alla nazione George Bush, presidente degli Stati Uniti, indiceva una nuova «crociata contro il terrorismo». Il mondo libero doveva attuare un’«operazione di giustizia infinita» e distruggere definitivamente «l’asse del male». Cinque anni prima, uno studioso di scienze politiche americano, Samuel Phillips Huntington, aveva pubblicato uno studio intitolato Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale. Finita la guerra fredda tra l’Occidente e il blocco comunista, mentre l’umanità sognava la libertà e la pace universale, egli preconizzava un’epoca di scontri, a livello planetario, fra il mondo cristiano e quello musulmano. L’Occidente avrebbe dovuto abbandonare il sogno illusorio di una civiltà universale, basata su democrazia e rispetto dei diritti umani, e armarsi spiritualmente e culturalmente per difendere, entro i suoi territori, la propria identità e i propri valori. Le tragedie del terrorismo e la crescita vertiginosa delle migrazioni stanno risvegliando esasperati nazionalismi e rinnovate alleanze fra identità nazionali e religione, a difesa dei propri valori dai pericoli di una contaminazione culturale.

Pisa, la gloriosa repubblica marinara, dove vivo, è stata per secoli, protagonista dell’incontro e dello scontro del cristianesimo con l’islam. Continua era la presenza dei Pisani, mercanti e guerrieri, nel Medio Oriente e in Nordafrica. Mercanti, servitori, guerrieri catturati nelle battaglie, di cultura araba e musulmani non erano presenze rare in città. Continue erano pure le azioni di guerra, dalla partecipazione dei Pisani alla prima crociata al saccheggio del porto di Palermo e la conquista delle Baleari.

Ho voluto vedere, allora, come la Pisa medievale avesse affrontato il problema della sua identità culturale. Gli arcivescovi pisani – ho pensato – si saranno preoccupati di salvare le chiese dalla presenza degli “infedeli”. Con mia sorpresa, invece, trovo nel Battistero, davanti all’altare, un pavimento a mosaico dalla fattura strana. Ai lati della lastra centrale dalle volute cosmatesche, ci sono due tarsie in marmo, dai colori sobri di complicate figure geometriche, disegnate da una ignota maestranza islamica. Due secoli prima, del resto, quando la Chiesa greca era già drammaticamente separata da quella latina, la costruzione della cattedrale veniva affidata a Busketo, un architetto greco, o forse armeno. Busketo, poi, si era formato viaggiando nei paesi arabi, dai quali non disdegnò, per la decorazione dei paramenti murari del duomo, di importare quel motivo delle fasce bianche e nere, che p diventato l’emblema dello stile romanico pisano. Egli adottava, alla fine dell’XI secolo, la forma ogivale per il suo arco trionfale e per le arcate delle navatelle laterali, in uso presso gli arabi, prima che diventassero motivo caratteristico dello stile gotico. Anche la singolare idea della cupola, dalla rara forma elissoidale, sia in pianta che in sezione, che incorona il Duomo, viene da queste sue esperienze.

In questi ultimi anni, sono stati restaurati e ricollocati in Camposanto i grandi affreschi, che coprono tutte le sue quattro lunghe pareti. Avendolo letto da qualche parte, sono andato a cercare, in quella settentrionale, dipinta da Benozzo Gozzoli con le storie bibliche, una scena che uno non si aspetterebbe di trovare. Che il patriarca Abramo fosse stato condannato al rogo, per non aver voluto sacrificare al dio Belo, la Bibbia, infatti, non lo racconta. Ma lo fa il Corano e nell’affresco vediamo il volto di Dio, un bel vecchio, incorniciato da un tondo bello decorato, che appare in alto, e viene a salvare Abramo dalle fiamme. Girando poi l’angolo verso la parete orientale, trovo la statua imponente di Leonardo Fibonacci. Mi sovviene, da vecchie letture, che il grande matematico aveva viaggiato a lungo in Egitto e in Siria e trascorso anni in Algeria a studiare presso gli studiosi musulmani.

Vagabondando, infine, per la città, capita di osservare le fiancate di alcune chiese romaniche, dal cui paramento, in caldo colore ocra, brillano, in alto, delle tazze in ceramica. Sono arabe. I pisani le predavano, nelle loro scorrerie, o le compravano per decorarsi le case e abbellire le chiese.

Tant’è, nel Medioevo si pensava, evidentemente, che neanche i confliti economici e le pratiche guerresche dovessero impedire la bellezza e la fecondità degli scambi interculturali.

Severino Dianich

NOTA BIOGRAFICA

Severino Dianich, presbitero della Diocesi di Pisa, raffinatissimo teologo, docente emerito della Facoltà di Teologia di Firenze, già direttore del Master in Teologia e architettura di chiese. Ha tenuto seminari e conferenze in molte Facoltà Teologiche italiane ed estere. Ha al suo attivo circa 170 lavori tra cui molti libri; alcune sue opere sono state tradotte in altre lingue.