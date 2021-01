Incidente questa mattina, 18 gennaio, poco prima delle 11, lungo la Statale 87, in direzione Campobasso. Lo scontro è avvenuto tra un camion e un’auto per cause che sono ancora al vaglio della Polizia giunta sul posto. Il conducente dell’auto è stato trasportato presso l’ospedale San Timoteo di Termoli e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto intervenuta anche la Finanza per regolare il traffico lungo l’arteria.