Scontro auto-scooter all’incrocio, pensionato al Pronto Soccorso

Ennesimo episodio in un punto considerato da molti pericoloso

Incidente questa mattina, a Termoli, all’altezza dell’incrocio tra via Adriatica e via Oliviero. A scontrarsi un’auto e uno scooter, con il conducente del secondo che ha avuto la peggio. L’uomo, un pensionato, nell’impatto e nella caduta avrebbe riportato qualche contusione e ferita, per fortuna non gravi. Subito è stato soccorso dall’automobilista e da alcuni passanti e residenti, prima di ricevere l’assistenza da parte del personale del 118 e dei volontari della Misericordia. Il malcapitato è stato accompagnato al Pronto Soccorso del San Timoteo per accertamenti. Per i residenti si tratta dell’ennesimo episodio in un tratto considerato pericoloso sia per chi si trova alla guida di un mezzo sia per i pedoni, vista la visibilità ridotta.